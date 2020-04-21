Эксперты объяснили снижение спроса на алкоголь
В России наблюдается снижение спроса на алкогольную продукцию. По словам экспертов, это весьма предсказуемо и связано с ограничениями, введенными в ряде регионов страны. Об этом написала «Вечерняя Москва».
Илья Власенко, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), назвал и другую причину снижения спроса на алкоголь. По его словам, это могло произойти из-за того, что люди стали экономить.
Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, сообщил, что алкоголь не входит в список необходимых товаров. Однако это означает не сокращение потребления напитков, а лишь уменьшение их официальных продаж.