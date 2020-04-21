Эксперты объяснили снижение спроса на алкоголь

Илья Власенко, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), назвал и другую причину снижения спроса на алкоголь. По его словам, это могло произойти из-за того, что люди стали экономить.

Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, сообщил, что алкоголь не входит в список необходимых товаров. Однако это означает не сокращение потребления напитков, а лишь уменьшение их официальных продаж.