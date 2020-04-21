Попытка побега из обсерватора стоила жителю Вилюйска жизни

В Якутии мужчина погиб, пытаясь сбежать из обсерватора. Уйти из больницы он пытался несколько раз — пациента вовремя останавливала охрана. Днем 21 апреля его должны были выписать.

Глава Вилюйского района Якутии Сергей Винокуров рассказал, что у мужчины заподозрили коронавирус и поместили под наблюдение врачей. Он контактировал с женщиной, у которой тест на COVID-19 lfk положительный результат, уточнил «Интерфакс».

В оперштабе республики изданию SakhaDay пояснили, что изначально 52-летний местный житель отнесся к вынужденному карантину очень болезненно.

«Несколько раз пытался сбежать, вел себя неадекватно», — добавили в оперштабе.

Утром 21 апреля он совершил третью и последнюю попытку выбраться из обсерватора. Из окна мужчина спускался по связанным между собой шторах и сорвался, написал сайт kp.ru.

Днем во вторник пациента хотели отправить домой: тесты на COVID-19 у него показал отрицательный результат.

«В обсерваторе у нас есть все условия для того, чтобы пациенты проживали в комфортных условиях. Там круглосуточная охрана, работают медики. Мы очень сожалеем о трагедии, человека, безусловно, очень жаль», — заключил Винокуров.

Сейчас в Якутии 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 человек.