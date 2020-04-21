Пивной фестиваль «Октоберфест» отменили из-за коронавируса

«Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что „Октоберфест“ в этом году не пройдет», — заявил Маркус Зедер. По его мнению, на территории фестиваля будет сложно соблюдать дистанцию и обязывать людей носить маски.

Новость о том, что фестиваль собираются отменить, уже появлялись в прессе. Но окончательное решение власти Германии озвучили только сейчас. «Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.

Германия — на десятом месте в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В стране — более 147 тысяч случаев COVID-19, погибли 4862 человека.

Ранее в мире уже сообщали об отмене крупных спортивных и музыкальных мероприятий. Одним из первых отменили «Евровидение», так как конкурс должен был пройти уже в мае этого года. Вместо этого концерт проведут онлайн.

Кинокомпания Warner Bros. приняла решение о переносе нескольких значимых мировых премьер.