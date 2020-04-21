    21 апреля 2020, 11:27

    Пивной фестиваль «Октоберфест» отменили из-за коронавируса

    Эля Данилюк

    Известный на весь мир фестиваль пива в Мюнхене «Октоберфест» в этом году точно не состоится. Причина — пандемия коронавируса. Об этом сообщил немецкий телеканал N-ТV со ссылкой на премьер-министра Баварии.

    «Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что „Октоберфест“ в этом году не пройдет», — заявил Маркус Зедер. По его мнению, на территории фестиваля будет сложно соблюдать дистанцию и обязывать людей носить маски.

    Новость о том, что фестиваль собираются отменить, уже появлялись в прессе. Но окончательное решение власти Германии озвучили только сейчас. «Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.

    Германия — на десятом месте в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В стране — более 147 тысяч случаев COVID-19, погибли 4862 человека.

    Ранее в мире уже сообщали об отмене крупных спортивных и музыкальных мероприятий. Одним из первых отменили «Евровидение», так как конкурс должен был пройти уже в мае этого года. Вместо этого концерт проведут онлайн.

    Кинокомпания Warner Bros. приняла решение о переносе нескольких значимых мировых премьер.