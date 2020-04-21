Вспышка коронавируса произошла на руднике в Алтайском крае

Госпитализация понадобилась 37 сотрудникам Корбалихинского рудника в Алтайском крае, где на прошлой неделе у одного работника подтвердился коронавирус. Все зараженные сейчас доставлены в инфекционный госпиталь Рубцовска.

«На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Башкортостана. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них — работники рудника», — заявили в региональном оперштабе. Их сообщение процитировал «Интерфакс».

Там добавили, что за последние сутки в крае зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Там образом общее число заболевших составляет 127 человек. Из них 11 — дети. При этом девять человек уже выздоровели.

Впервые коронавирус подтвердился в Алтае 29 марта у жительницы Барнаула. Женщина вернулась из Доминиканы.

По последним данным, в России 47 121 человек заразился коронавирусом. Большинство случаев — в Москве. Жертвами COVID-19 стали 405 россиян, 3446 больных смогли перебороть вирус. Всего в мире инфицированы более 2,5 миллиона человек, свыше 170 тысяч умерли.