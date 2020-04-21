Во французский McDonald’s выстроилась многокилометровая очередь

В столичном регионе Франции возобновил свою работу ресторан McDonald’s. Соскучившиеся по фастфуду граждане создали многометровые очереди из машин.

Как сообщает телеканал BFMTV, новость об открытии ресторана в департаменте Сена и Марна распространилась молниеносно. Речь идет о заведении типа Drive McDo аналогично российскому МакАвто. Водители подъезжают к окну и делают заказ. Им не надо выходить из автомобиля, чтобы получить еду.

В соцсетях стали появляться видео с многокилометровыми пробками у заведения. Ожидание возможности сделать заказ длилось около трех часов.

Во Франции разрешена работа точек общепита в период карантина на доставку блюд. Поэтому руководство McDonald’s приняло решение открыть только 20 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. Границы со странами, не являющимися членами ЕС, будут закрыты минимум до середины июля.

Ранее жители Франции рассказали о жизни в условиях карантина. Для выхода на улицу нужно оформить пропуск. На поход в магазин, аптеку и банк выделяется час.