    21 апреля 2020, 22:11

    Во французский McDonald’s выстроилась многокилометровая очередь

    Арина Гудилова

    В столичном регионе Франции возобновил свою работу ресторан McDonald’s. Соскучившиеся по фастфуду граждане создали многометровые очереди из машин.
    Во французский McDonald’s выстроилась многокилометровая очередь

    Как сообщает телеканал BFMTV, новость об открытии ресторана в департаменте Сена и Марна распространилась молниеносно. Речь идет о заведении типа Drive McDo аналогично российскому МакАвто. Водители подъезжают к окну и делают заказ. Им не надо выходить из автомобиля, чтобы получить еду.

    В соцсетях стали появляться видео с многокилометровыми пробками у заведения. Ожидание возможности сделать заказ длилось около трех часов.

    Во Франции разрешена работа точек общепита в период карантина на доставку блюд. Поэтому руководство McDonald’s приняло решение открыть только 20 апреля.

    Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. Границы со странами, не являющимися членами ЕС, будут закрыты минимум до середины июля.

    Ранее жители Франции рассказали о жизни в условиях карантина. Для выхода на улицу нужно оформить пропуск. На поход в магазин, аптеку и банк выделяется час.