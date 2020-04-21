Тестирование вакцины от СOVID-19 планируют завершить в РФ до 31 мая

Минздрав РФ продолжает проводить доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Их хотят закончить к 31 мая. Об этом сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников.

«Вакцина Минздрава России против COVID-19 в процессе», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, клиническое тестирование препарата должно начаться летом. Однако пока это только рабочие планы.

Ранее врачи заявили, что эпидемия коронавируса может затянуться в России на несколько месяцев. Директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин сказал, что речь идет о четырех месяцах. Хорошая новость состоит в том, что число тяжело больных должно снизиться уже через три-четыре недели.

Доктор Мясников считает, что в ближайшем будущем большинство пациентов с COVID-19 будут лечиться дома. За течением болезни врачи будут следить в режиме онлайн. Сам медик также признался, что переболел коронавирусом. Он заразился еще зимой на отдыхе на Филиппинах. Однако о том, что у него был COVID-19, узнал только сейчас. Для этого он сдал анализы на антитела.

За последние сутки в России зарегистрировали 5642 новых случаев заражения. Таким образом общее число инфицированных в стране достигло 52 763.