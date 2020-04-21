Жители Нью-Йорка подали на ВОЗ в суд из-за пандемии

Нью-Йорк стал одним из округов США, которые больше всего пострадали от коронавируса. Его жители намерены судиться с ВОЗ. Они обвинили организацию в халатности в ситуации с COVID-19.

Нью-йоркцы подали коллективный иск. В нем говорится, что ВОЗ несвоевременно предоставила информацию о новом заболевании, которое привело к многочисленным смертям. Об этом рассказало издание The Guardian.

В окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка обратились три жителя округа Уэстчестер. Под иском к ВОЗ подписались Ричард Клинг и Стив Роткер из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скарсдейла.

Американцы потребовали, чтобы ВОЗ возместила ущерб, нанесенный 756 тысячам взрослых жителей округа. Они стали частью коллективного иска.

«Небрежные поручения и упущения Всемирной организации здравоохранения причинили ущерб и неисчислимый вред истцам», — указано в исковых документах.

Жители округа Нью-Йорк также обвинили ВОЗ в том, что она не сумела должным образом контролировать борьбу с коронавирусом в Китае, в частности мероприятия в провинции Хубэй и Ухане, ставшем очагом эпидемии.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 787 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране скончались 42 359 человек. Президент Дональд Трамп пообещал, что приостановит миграцию в США.