    21 апреля 2020, 22:41

    Игрок хоккейной команды Лукашенко заразился коронавирусом

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что у одного из игроков президентской хоккейной команды подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, речь идет о Дмитрии Мелешко, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

    «Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», — уточнила Эйсмонт, заверив, что Лукашенко не контактировал с Мелешко.

    «Утро.ру» отметило, что белорусский президент не намерен самоизолироваться и сдавать тест на COVID-19.