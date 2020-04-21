Игрок хоккейной команды Лукашенко заразился коронавирусом

По данным информагентства, речь идет о Дмитрии Мелешко, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», — уточнила Эйсмонт, заверив, что Лукашенко не контактировал с Мелешко.

«Утро.ру» отметило, что белорусский президент не намерен самоизолироваться и сдавать тест на COVID-19.