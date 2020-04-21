Тестирование вакцины COVID-19 на людях начнется с 23 апреля
«Я рад объявить, что мы выделяем 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний… И я рад сообщить, что вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга», — сказал глава минздрава.
Он отметил, что применять вакцину начнут, как только это будет возможно.
19 апреля стало известно, что Великобритания намерена начать производство вакцины против COVID-19. Однако ее клинические исследования еще не закончены.
В Минздраве России еще проводят доклинические исследования препаратов. Их планируют закончить к концу мая.
Глава Миздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом рассказал, что на испытании находятся пять вакцин от коронавируса.
В мире зафиксировано более двух с половиной миллионов заражения инфекцией. Погибли 171 810 человек, по данным института Хопкинса.