Австралия почти победила коронавирус. Нам стоит учиться на ее примере

В Австралии зарегистрирован спад заболеваемости COVID-19, но правительство оставит карантин еще на месяц. Первые ограничительные меры страна ввела в конце января. Благодаря этому в Австралии всего 6645 заболевших, а летальных исходов — 71. Подробнее о том, как государство-континент избежало судьбы Италии, Великобритании и США — в материале «360».

Австралия успешно сдерживает распространение COVID-19. Позавчера в Южной Австралии, Квинсленде, Западной Австралии и Северной территории не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

В стране всего 6 645 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились уже 4291 человек. Летальным исходом закончился 71 случай.

Как передает 3AW, некоторые карантинные ограничения будут действовать до конца года. Профессор Кэтрин Беннетт считает, что крупные мероприятия и международные поездки могут быть ограничены до 2021 года. Пабы, бары и кафе вряд ли откроются полностью в ближайшее время.

Это связано с тем, что у COVID-19 длительный инкубационный период.

Слова профессора подтверждают и действия властей.

Больше тестирований

Несмотря на снижение прироста заболеваемости, в Австралии не планируют снимать ограничительные меры. Власти заявили, что об этом можно будет говорить, когда увеличится тестирование людей в стране на COVID-19.

Как пишет The Guardian, такой спад в заражениях как раз и был достигнут благодаря увеличению тестирований. За последние пять дней протестировали почти 5000 человек.

В Австралии, где проживает около 25 миллионов человек, около 380 000 человек — 1,5% населения — были проверены на вирус. Об этом сообщает Business Insider.

«Мы хотим быть предельно ясными с австралийцами, базовые ограничения, которые у нас есть на данный момент, не будут меняться в течении следующих четырех недель», — сказал премьер-министр Скотт Моррисон журналистам.

Для улучшения борьбы с эпидемией, федеральное правительство рассматривает возможность применения приложения, которое будет отслеживать передвижения и контакты людей. Это поможет отследить источники заражения. Однако, некоторые критикуют программу из-за вопросов конфиденциальности.

Эффективная стратегия

Австралия применила стратегию, которая успешно смягчит последствия эпидемии для населения. Ей также удалось избежать судьбы Италии и Великобритании, которые не справляются с коронавирусом. Она стала действовать сразу.

Как передает Вusinеss Insidеr, страна ограничила полеты из Уханя 23 января. Первый случай заражения был обнаружен у гражданина Китая 25 января. К 31 января в стране зарегистрировали девять случаев. После этого начался обязательный двухнедельный карантин для лиц, въезжающих в страну из Китая. Первая смерть из-за коронавируса была зарегистрирована 1 марта.

Уже 12 марта власти выделили 11,04 миллиарда долларов на поддержание экономики. С 15 марта все путешественники, прибывающие в Австралию или возвращающиеся в нее, должны были самоизолироваться на 14 дней.

С 29 марта людям запретили собираться группами более, чем два человека. Дом разрешили покидать только для похода в продуктовый, больницу, для занятий спортом или работу. К этому моменту в стране было зарегистрировано 4 159 подтвержденных случаев заражения, в том числе 15 смертей.

Австралия быстро внедрила и расширила систему тестирования людей, не стала медлить с ограничениями и широко внедрила меры отслеживания контактов тех, у кого обнаружили коронавирус.

Отслеживание контактов

По сообщениям Тhе Guаrdiаn, стратегия отслеживания контактов в Австралии применяется давно. Обычно она используется для мониторинга передачи заболеваний, таких как корь. Сейчас она стала главный оружием национального реагирования на кризис с коронавирусом.

По всей стране команды врачей, медсестер и работников общественного здравоохранения беседуют с пациентами COVID-19, чтобы помочь им отследить свои передвижения. Они строят картину, которая позволит определить источник инфекции пациента, а также всех людей, которых они могли бы подвергнуть воздействию этой болезни. При этом они надеются прервать передачу COVID-19 в обществе.

Группы, занимающиеся этим, могут состоять из следователей, лиц, отслеживающих контакты, и офицеров связи, каждый из которых имеет четкие роли и обязанности после подтверждения случая заражения коронавирусом. Они работают не только совместно с государственными больницами, но и с врачами общей практики, частными больницами и другими медицинскими учреждениями, с которыми могли бы контактировать пациенты.

С момента появления COVID-19 их ряды пополнились. В подразделении общественного здравоохранения южного метрополитена Брисбена, которое обслуживает около 1,2 миллиона человек, группа, выполняющая эту работу, выросла до 100 человек. Это в три раза больше, чем до пандемии.

Жизнь налаживается

И все-таки вместе с законопослушными гражданами, ранними мерами безопасности и постоянным тестированием, жизнь постепенно возвращается в норму. Некоторые регионы Австралии думают о возобновлении работы школ с некоторыми ограничениями.

А команда легендарной мыльной оперы «Соседи» возобновит съемки уже на этой неделе, передает CNN. При этом актеры будут следовать правилам социального дистанцирования. Съемочная группа и каст сериала будут изолированы друг от друга. Для того, чтобы все выглядело нормально на экране, команда будет полагаться на магию монтажа.

Австралийцы так хорошо соблюдают карантин, что в опустевших городах стали появляться дикие животные. В австралийском городе Аделаида 19 апреля заметили кенгуру, беззаботно прыгающего по пустынной улице — между прочим, по центральному деловому району города.

Режим карантина пошел на пользу не только кенгуру. Кабаны, козы и даже львы стали появляться на улицах опустевших из-за коронавируса городов.