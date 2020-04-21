Турецким отелям дадут коронавирусный сертификат. Но от болезни он никого не защитит

Власти Турции работают над восстановлением международного туризма. В связи с пандемией коронавируса они ввели новые правила для отелей и туристических объектов. Теперь им нужна сертификация на безопасность от COVID-19. Эксперты рассказали «360», как будут работать эти меры, действенны ли они и возьмут ли их на заметку другие страны.

Сертификация на безопасность от коронавируса затронет авиакомпании, отели, транспорт, музеи, кафе, рестораны и рабочий персонал. Чтобы ее получить, туристическим объектам необходимо гарантировать регулярную стерилизацию и соблюдение социального дистанцирования. Помимо этого, нужно будет проверять здоровье персонала и обеспечивать его средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Как сообщил министр туризма и культуры Мехмет Эрсой, проект запустят в мае. Отели, отказавшиеся от прохождения сертификации, смогут продолжить работу. Вот только им запретят обслуживать иностранных туристов.

Все объекты, прошедшие сертификацию, будут указаны на сайте министерства. Туроператоров и авиакомпании, отправляющие туристов, также обязуют выложить информацию на своих сайтах.

Система заработает до открытия границ в стране. Власти планируют начать с возобновления внутреннего туризма.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, такие меры вполне ожидаемы. Возможно, Турция, таким образом, создаст некий стандарт, без которого сложно будет сейчас где-либо открывать те или иные туристические направления. Они будут необходимы до тех пор, пока не появится вакцина или другие способы снижения рисков заражения коронавирусом.

«Эта система создана, чтобы индустрия туризма не потерпела крах, по крайней мере, с турецкими туристами. Но все эти меры — огромная трата времени и ресурсов», — считает турецкий политолог Джейлан Озгюль.

Она уверена — сертификация не сработает. Даже если всех работников сферы туризма снабдить необходимыми знаниями, каждому раздать самые лучшие маски на свете и стерилизовать все помещения каждый час, этого будет недостаточно.

По ее словам, в отелях будут толпы людей. Они станут ходить на завтраки и ужины, купаться в одном бассейне и посещать spa-процедуры. В таких условиях тяжело гарантировать социальное дистанцирование. А вот риск заразиться коронавирусом повышается.

Эксперт полагает, что таким образом государство пытается удержать сферу туризма на плаву. Но вместо того чтобы организовать выплаты и финансовую помощь работникам туриндустрии, они пытаются сделать это за счет простого населения.

Правительство не должно пытаться использовать деньги людей для того, чтобы индустрия продолжала работать. Они просят всех сидеть дома, но при этом говорят: „Возможно, поехать в отпуск будет безопасно“ Джейлан Озгюль турецкий политолог.

В целом эти меры могут помочь отелям сохранить свой бизнес. Как рассказывает Озгюль, в стране довольно много людей, желающих куда-то уехать. Погода сейчас хорошая. Все хотят к морю. Если государство снимет карантинные меры и отели откроются, то людей будет навалом. Вопрос лишь в одном — не приведет ли это ко второй волне распространения COVID-19.

Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой полагает, что первые зарубежные туристы в Турции появятся не раньше середины июля. Туристов из России ожидают лишь к концу июля. А внутренний туризм в стране должен заработать уже в конце мая.

На данный момент в Турции подтверждено 90 980 случаев заражения коронавирусом. Из них 2140 закончились смертью. Уже вылечились 13 430 пациентов.