Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина

Москвичей с ОРВИ, которые будут нарушать режим самоизоляции начнут штрафовать наравне с другими жителями с подозрением на коронавирус. Они должны соблюдать все ограничения, предписанные врачами или медицинскими учреждениями.

Об этом сообщил РИА «Новости» комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин. Это правило относится в том числе к тем гражданам, у которых не подтвержден коронавирус. Теперь их приравнивают к жителям с подозрением на COVID-19.

В законе уточняется, что члены семьи людей с симптомами ОРВИ могут выходить из дома по бытовым нуждам, однако они не должны передвигаться на общественном транспорте. Исключение — поездка в больницу.

Щитов отметил, что теперь москвичам с симптомами ОРВИ придется подписывать добровольное согласие, как и жителям с подозрением на коронавирус. Таким образом они подтверждают, что понимают риск и опасность COVID-19 и готовы соблюдать правила лечения на дому. Кроме того, они должны будут передать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц.

[Таким образом] их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия, как и для других нарушителей предписанного врачами режима строгой самоизоляции Кирилл Щитов.

Москвичей с симптомами ОРВИ будут штрафовать и за нарушение режима при передвижении на личном автомобиле. Щитов пояснил, что если их машину, которая не внесена в цифровой пропуск, зафиксирует камера наблюдения, им могут назначить штраф. Однако пока не ясно, станут ли их автомобиль отправлять на штрафстоянку, или нет. Однако если они получили цифровой пропуск, они могут передвигаться на машине только в больницу для получения медицинской помощи.

По последней информации, в Москве зафиксировали 29 433 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на 3083 человека. Власти столицы заявили, что пока говорить об ослаблении ограничений рано — они продлятся как минимум до конца апреля, потому что количество зараженных продолжает расти.