Упертых туристов в Крыму начала проверять полиция

Полицейские начали массовую проверку россиян, которые прибыли в Крым из других регионов после введения режима повышенной готовности на полуострове. Нарушителям ужесточат наказание — вплоть до уголовной ответственности.

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Его слова процитировал «Крыминформ».

С сегодняшнего дня… начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности Сергей Аксенов.

Он отметил, что планируется проверить каждого такого туриста. По словам главы республики, большая часть приезжих находятся в Ленинском, Сакском, Черноморском и Красногвардейском районах, а также на Южном берегу Крыма. Аксенов отметил, что отчет о проверенных россиянах будут озвучивать ежедневно — на заседании оперштаба. Если по их результатам станет понятно, что нарушения носят массовый характер, и туристы не прислушиваются к призывам и требованиям, Аксенов предложит ужесточить наказание — вплоть до введения уголовной ответственности.

Замначальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин заявил, что мобильные группы уже сформировали во всех муниципалитетах полуострова. Они начнут работать с сегодняшнего дня и станут проверять, как туристы соблюдают установленные правила.

Режим повышенной готовности действует на территории Крыма до 30 апреля. Россиян попросили не приезжать на полуостров, пока в мире бушует пандемия коронавируса. По последним данным, в республике зафиксировали 46 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Никто из пациентов не погиб, 23 человека уже полностью выздоровели.