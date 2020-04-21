    21 апреля 2020, 12:34

    Власти Северной Осетии начали выплаты пострадавшим из-за коронавируса

    Александра Ломейко

    В Северной Осетии потерявшим из-за коронавируса доход начали перечислять единовременные выплаты. Помощь получили уже 152 семьи. Власти признают: обстоятельства сложные, но для поддержки нуждающихся они делают все возможное.

    Глава региона Вячеслав Битаровв в своем Instagram рассказал, что именно предпринимается в этих целях.

    «Начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи уже получили денежную помощь», — уточнил он.

    В Северной Осетии сейчас работают волонтеры, необходимую помощь оказывают пожилому населению. Поддержку малоимущих граждан Битаров пообещал продолжить.

    Если эпидемиологическая ситуация в республике улучшится, то власти смягчат и введенные ограничительные меры.

    На несанкционированном митинге во Владикавказе люди требовали прекратить режим самоизоляции и вернуть возможность свободного перемещения. Некоторые уверяли, что вирус не несет никакой опасности.

    Битаров назвал поведение горожан безответственным и заявил, что их поступки несут реальную угрозу населению.