Власти Северной Осетии начали выплаты пострадавшим из-за коронавируса
Глава региона Вячеслав Битаровв в своем Instagram рассказал, что именно предпринимается в этих целях.
«Начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи уже получили денежную помощь», — уточнил он.
В Северной Осетии сейчас работают волонтеры, необходимую помощь оказывают пожилому населению. Поддержку малоимущих граждан Битаров пообещал продолжить.
Если эпидемиологическая ситуация в республике улучшится, то власти смягчат и введенные ограничительные меры.
На несанкционированном митинге во Владикавказе люди требовали прекратить режим самоизоляции и вернуть возможность свободного перемещения. Некоторые уверяли, что вирус не несет никакой опасности.
Битаров назвал поведение горожан безответственным и заявил, что их поступки несут реальную угрозу населению.