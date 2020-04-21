В Казахстане будут постепенно смягчать режим карантина

На заседании правительства Казахстана он рассказал, что в первую очередь меры смягчают в Нур-Султане и Алма-Ате. Там возобновлена деятельность промышленных предприятий и строительных компаний. Также начинают работу фирмы, предоставляющие некоторые виды услуг.

«В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса», — уточнил Мамин.

В Казахстане — 1949 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 19 человек с СОVID-19 скончались.

С 16 марта в стране действует режим ЧП. Жители могут выйти из дома только три раза в неделю и лишь для посещения магазина, аптеки, банка или больницы. Движение личного транспорта также ограничено: по четным датам разрешено передвигаться автомобилям с четными номерами, по нечетным — с нечетными. При этом ездить можно только с пропуском. В городах увеличилось число блокпостов для проверки документов.