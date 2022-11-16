Мир 16 ноября 2022, 04:32 Две ракеты упали в Польше рядом с украинской границей. Главное Две ракеты упали в Польше возле границы с Украиной Telegram

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В населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упали две ракеты, сообщила радиостанция ZET. СМИ сразу же обвинили Россию, однако МИД РФ опроверг эти слухи и назвал их провокацией ради эскалации конфликта. Позже президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что доказать, откуда ракеты были запущены, нельзя. «360» собрал все, что известно к этому часу.

Информация о падении двух ракет появилась в 21:30. Неизвестные снаряды попали в зерносушилки в селе Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства, расположенном на границе с Украиной. По данным МИД страны, погибли два человека.

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Инцидент вызвал большой резонанс. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал поделиться с общественностью всеми данными об происшествии.

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На фоне сложившейся ситуации руководство ВВС Польши подняло в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На месте ЧП находятся военные и представители прокуратуры, они выясняют, что произошло.

Американские СМИ уже запросили комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об инциденте в Польше. Но представитель Кремля ответил, что не владеет информацией о произошедшем.

Минобороны России отреагировало на ЧП

Сразу после новостей об упавших ракетах СМИ заявили, что они якобы принадлежат России. Однако вскоре стало известно, что на обломках нет никаких опознавательных знаков, поэтому точно определить, кому принадлежат ракеты, не получится.

В Минобороны РФ назвали провокацией попытки ряда польских СМИ обвинить во всем Россию.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — сказано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные не наносили удары вблизи польско-украинской границы. Позднее в Сети появились видео и фотографии с места падения ракет. Кадры были сделаны в темное время суток. Изучив снимки, в Минобороны России отметили — эти обломки снарядов не имеют отношения к российским средствам поражения.

У польских СМИ есть еще одна версия

При этом ряд польских журналистов считают, что в этой истории не все однозначно. Портал Vsegrad24 полагает — взрыв мог произойти по вине тракториста. Сидевший за рулем человек мог наехать на платформенные весы, спровоцировав взрыв.

Реакция других стран

Граничащая с Украиной Венгрия выразила обеспокоенность из-за взрыва в Польше. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки обсудил ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

СМИ также сообщили, что президент Польши Анджей Дуда заговорил о возможности задействовать четвертую статью Устава НАТО. Согласно документу, член альянса при возникновении угрозы может вынести на публичное обсуждение вопрос о рисках. Встречу постоянных представителей стран — членов НАТО назначили на 16 ноября.

При этом Североатлантический альянс не торопится реагировать на ЧП. Руководство блока ждет официальных заявлений Варшавы. Но расследование осложняется тем, что на обломках ракеты нет никаких маркировок. И в настоящий момент трудно сказать, кому принадлежат упавшие ракеты.

США тоже пока не спешат делать какие-то выводы. В Госдепартаменте заявили, что нужно больше времени для анализа фактов.

Доказательств нет

МИД Польши заявил, что на территории страны упала ракета «российского производства» и вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева для объяснений. Однако позже президент страны Анджей Дуда отметил, что сейчас у Польши нет точных доказательств того, кто выпустил ракету.

«Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету. Проводятся следственные действия», — заявил Дуда.

Президент Польши также добавил, что ситуация с падением ракет выглядит как единичный случай, который больше не повторится.

«Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить», — подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что будет созвана международная группа экспертов. К расследованию подключатся и специалисты из США.