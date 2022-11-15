Мир 15 ноября 2022, 22:59 Появилось видео с места падения ракет в Польше В Сети появилось видео с места падения ракет в Польше

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В Сети появились кадры с места падения ракет в Польше на границе с Украиной. Польские СМИ ранее заявили, что речь идет о «российских» ракетах, однако в Минобороны России уже опровергли эти слухи, назвав их провокацией.

На кадрах виден перевернутый грузовик. Предположительно, в него попали осколки сбитой ПВО ракеты.

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Польские СМИ во вторник вечером сообщили, что на территории населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. Появились предположения, что это «российские ракеты».

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Министерство обороны РФ опровергло эти слухи и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу Комитета по вопросам безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер призвал не публиковать неподтвержденные данные.