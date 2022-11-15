Мир 15 ноября 2022, 22:08 Премьер Польши созвал срочную встречу по безопасности Премьер Польши Моравецкий созвал встречу комитета по безопасности после прилета ракет РИА «Новости»

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Премьер-министр Польши созвал встречу комитета по вопросам безопасности и обороны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер после информации о падении двух ракет на территорию страны.

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — сказал Мюллер. Его слова процитировало РИА «Новости».

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Он заверил, что все представленные во время совещания комитета данные будут обнародованы обществу, «если это будет возможно». Мюллер призвал не публиковать неподтвержденные данные. По его словам, власти страны будут информировать и комментировать ситуацию после заседания.

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Кроме того, военно-воздушные силы Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельски. Об этом 15 ноября сообщил портал Visegrád 24 в Twitter.

«Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На ферму прибыли армия и прокуратура», – отметили в сообщении.

По предварительным данным, два снаряда упало в зерносушилку в местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Принадлежность ракет не уточняется.