Важное 16 ноября 2022, 02:53 Нельзя доказать, кто выпустил упавшую ракету — президент Польши Президент Польши Дуда заявил, что нет доказательств о принадлежности упавших ракет Unsplash

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Нет точных доказательств, свидетельствующих о том, кто выпустил ракету, упавшую под Люблином, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова передало агентство Reuters.

Польский президент также заявил, что американские эксперты подключатся к расследованию о падении ракет.

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«Президент Джо Байден декларировал, что окажет поддержку в работе наших экспертов, направит экспертов США», — сказал Дуда.

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Эту информацию подтвердил и премьер-министр Матеуш Моравецкий, подчеркнув — речь идет о специалистах не только из США, но и из других стран.

Ракеты без маркировок упали под Люблином вечером 15 ноября. Польские СМИ сообщили о гибели двух человек. Ряд изданий утверждают, что речь якобы идет о российских снарядах.

Но в Минобороны России эти данные назвали провокацией. Обломки ракет не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.