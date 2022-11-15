Спецоперация 15 ноября 2022, 23:04 Обломки упавших в Польше ракет не имеют отношения к российским средствам поражения — Минобороны РФ

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Обломки на кадрах с места взрыва в Польше не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве полагают, что заявления польских СМИ о якобы падении «российских» ракет под Люблином, являются провокацией.

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«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в заявлении.

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На фотографиях с места происшествия в населенном пункте Пшеводув изображены обломки, которые не имеют отношения к российским средствам поражения, подчеркнули в Минобороны России.

Ранее польские СМИ выдвинули новую версию взрыва под Люблином, где погибли два человека. По их данным, тракторист мог по ошибке наехать на платформенные весы, что привело к взрыву.