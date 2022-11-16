16 ноября 2022, 01:45
НАТО соберет заседание по ситуации в Польше — СМИ
Reuters: заседание совета НАТО по вопросу взрыва в Польше пройдет 16 ноября
Заседание совета Североатлантического альянса по вопросу взрыва в Польше пройдет в среду, 16 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
«Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», — говорится в материале агентства.
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Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территорию страны в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Также были высказаны предположения, что это якобы «российские ракеты».
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Минобороны России опровергло информацию: Вооруженные силы страны не наносили удары по целям, расположенным вблизи польско-украинской границы. Заявления польских СМИ о падении на территории республики «российских» ракет являются намеренной провокацией.
Взорвавшиеся в Польше ракеты оказались без маркировок, на обломках не нашли никаких опознавательных знаков, уточнили местные СМИ.
НАТО
Польша
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