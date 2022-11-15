15 ноября 2022, 23:28
СМИ сообщили, от чего зависит реакция НАТО на взрыв в Польше
Источник в Брюсселе: реакция НАТО на взрыв в Польше зависит от принадлежности ракет
Реакция военно-политического блока НАТО на инцидент с упавшими в польском городе Люблине ракетами напрямую зависит от заявлений Варшавы. Такое мнение высказал дипломатический источник в одной из миссий стран ЕС в Брюсселе, сообщил ТАСС.
«Реакция НАТО на инцидент будет зависеть от заявлений Польши о принадлежности упавших ракет, идет ли речь о российских ракетах или о ракетах украинских систем противовоздушной обороны», — подчеркнул собеседник агентства.
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Ранее польские СМИ заявили о попадании ракет в зерносушилки под Люблином. Позднее журналисты выдвинули другую версию — виновником взрыва мог быть тракторист, наехавший на платформенные весы.
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В Минобороны России опровергли российское происхождение упавших в Польше ракет. В ведомстве подчеркнули, что обломки средств поражения на снимках с мест ЧП не имеют отношения к российским средствам поражения.
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