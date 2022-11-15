15 ноября 2022, 22:56
Минобороны России назвало провокацией заявления о падении «российских» ракет на территории Польши
Минобороны РФ: заявления о падении «российских» ракет в Польше являются провокацией
Минобороны РФ назвало провокацией появившиеся сообщения в польских СМИ и заявления официальных лиц о том, что в районе населенного пункта Пшеводув упали именно российские ракеты. Оборонное ведомство прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале.
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении.
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В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российские военнослужащие не наносили.
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Ранее стало известно, что на территории Польши упали две ракеты. Они попали в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув Люблинского воеводства.
Сообщения о попадании якобы российских ракет по территории Польши дошли до руководства США, заявили в Пентагоне. Однако они пока не могут подтвердить эти данные, сказал пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер.
Минобороны РФ
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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