15 ноября 2022, 23:26
США «взяли время», чтобы разобраться в ситуации с падением ракет в Польше
Госдепартамент США: важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью
Для Вашингтона важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием, заявили в Госдепартаменте США.
«США пока „берет время“, чтобы понять произошедшее в Польше», — отметили в ведомстве.
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По данным американского телеканала CNN, что глава Минобороны США Ллойд Остин собирается поговорить с польским министром обороны Мариушем Блащаком на фоне этой ситуации.
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Информация о взрыве под Люблином появилась 15 ноября. По данным польских СМИ, в результате падения ракет погибли два человека.
В СМИ появились фотографии с места происшествия. По данным изданий, на обломках ракет не было никаких маркировок. Это затрудняет идентификацию ракет.
В Минобороны РФ заявили, что фрагменты ракет не имеют отношения к российским средствам поражения. В НАТО ждут официальных заявлений от польских властей.
США
Польша
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