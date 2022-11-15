Мир 15 ноября 2022, 23:26 США «взяли время», чтобы разобраться в ситуации с падением ракет в Польше Госдепартамент США: важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью РИА «Новости»

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Для Вашингтона важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием, заявили в Госдепартаменте США.

«США пока „берет время“, чтобы понять произошедшее в Польше», — отметили в ведомстве.

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По данным американского телеканала CNN, что глава Минобороны США Ллойд Остин собирается поговорить с польским министром обороны Мариушем Блащаком на фоне этой ситуации.

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Информация о взрыве под Люблином появилась 15 ноября. По данным польских СМИ, в результате падения ракет погибли два человека.

В СМИ появились фотографии с места происшествия. По данным изданий, на обломках ракет не было никаких маркировок. Это затрудняет идентификацию ракет.

В Минобороны РФ заявили, что фрагменты ракет не имеют отношения к российским средствам поражения. В НАТО ждут официальных заявлений от польских властей.