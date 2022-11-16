16 ноября 2022, 03:26
Дуда признал падение ракет на востоке Польши единичным случаем
Президент Польши Дуда назвал падение ракет единичным случаем
Падение ракет на востоке Польши — это единичный случай, который не должен повториться. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, его слова привело РИА «Новости».
«Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем», — заявил глава государства.
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Дуда отметил, что нет доказательств принадлежности ракет России или другой стране. К расследованию инцидента подключатся американские специалисты, добавил президент Польши. Глава Белого дома Джо Байден пообещал всестороннюю поддержку в изучении обстоятельств падения снарядов на востоке Польши.
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При осмотре осколков ракет на месте падения не было обнаружено маркировки или других опознавательных знаков. Российское Минобороны заявило, что в направлении польско-украинской границы огонь не велся, разговоры о «российских» ракетах — это открытая провокация.
Польша
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