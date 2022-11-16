МИД Польши завил, что на территорию страны упала якобы российская ракета - СМИ

Министерство иностранных дел Польши сделало официальное заявление по поводу упавших ракет во востоке республики. По их словам, на села Пшеводув упала якобы ракета российского производства. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщило РИА «Новости».