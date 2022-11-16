16 ноября 2022, 02:17
МИД Польши завил, что на территорию страны упала якобы российская ракета - СМИ
Министерство иностранных дел Польши сделало официальное заявление по поводу упавших ракет во востоке республики. По их словам, на села Пшеводув упала якобы ракета российского производства. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщило РИА «Новости».
«В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики», — говорится в сообщении.
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Польша
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