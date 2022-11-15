Мир 15 ноября 2022, 23:16 Министр обороны Венгрии обсудил ситуацию в Польше с генсеком НАТО Pxhere

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки переговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием совета безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского премьера Виктора Орбана Берталан Хаваши, сообщил ТАСС.

Салай-Бобровницки провел телефонные переговоры со Столтенбергом по вопросу происшествия в Польше. При этом само заседание совбеза Венгрии связано в первую очередь с остановкой нефтепровода «Дружба». Ранее стало известно о приостановке прокачки нефти из-за падения напряжения.

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15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет под Люблином. Глава правительства страны Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности.

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Спустя время польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. Местные СМИ пытались распространить ложную информацию о том, что упали якобы российские ракеты.

В Пентагоне не смогли назвать точное происхождение снарядов. Российское Минобороны заявило, что никаких ударов по целям рядом с украинско-польской границей средствами России не наносилось.