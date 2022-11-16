Мир 16 ноября 2022, 00:59 Польша захотела задействовать четвертую статью Устава НАТО Президент Польши Дуда изучает возможность задействовать четвертую статью Устава НАТО РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, выясняя основания для задействования четвертой статьи Устава альянса. Глава НАТО заявил о необходимости установить все факты произошедшего на территории Польши. Об этом сообщил глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, его процитировал ТАСС.

Поводом для беспокойства польского президента стало падение ракет в Люблинском воеводстве. Дуда обсудил со Столтенбергом возможность задействовать четвертой статьи Устава НАТО. Она гласит, что любой член альянса при возникновении угрозы может вынести на публичное обсуждение альянса потенциальные риски.

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«В связи с серьезностью ситуации, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы уточняем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа», — пояснил Севера.

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Генсек НАТО сообщил, что следит за ситуацией в Польше. Столтенберг отметил, что необходимо установить все факты, касающиеся падения ракет на польской территории.

Дуда созывает Совет национальной безопасности, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот.