15 ноября 2022, 23:01
ВС России не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы — Минобороны
ВС России не наносили удары по целям, расположенным вблизи польско-украинской границы, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что заявления польских СМИ о падении на территории республики «российских» ракет являются намеренной провокацией.
Представители министерства подчеркнули, что российскими средствами поражения не наносили удары по объектам вблизи польско-украинской границы.
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«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
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В Минобороны добавили, что подобные сообщения публикуют с целью эскалации обстановки.
Ранее на территории Польши упали две ракеты. Они попали в зерносушилку, расположенную в населенном пункте Пшеводув Люблинского воеводства.
Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий собрал членов Бюро национальной безопасности с другими силовиками. Власти страны официально не подтвердили, что упавшие ракеты были российскими.
Минобороны РФ
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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