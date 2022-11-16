Мир 16 ноября 2022, 03:13 Посла России вызвали в МИД Польши из-за ситуации с ракетами МИД Польши вызвал посла России для объяснения по взрывам на границе с Украиной Unsplash

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Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД страны для объяснений по поводу падения в Люблинском воеводстве двух ракет. Сообщение об этом появилось на сайте польского МИД.

«Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

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Ранее Минобороны России назвало провокацией информацию в польских СМИ о российском происхождении ракет. При этом на осколках разорвавшихся снарядов не обнаружили маркировки или других опознавательных знаков. На месте работали польские военные и сотрудники прокуратуры.

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