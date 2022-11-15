Мир 15 ноября 2022, 22:50 Польские СМИ выдвинули новую версию взрыва в Люблине Vsegrad24: взрыв под Люблином мог произойти не из-за ракет, а из-за ошибки тракториста РИА «Новости»

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Трактор, въехавший на платформенные весы, мог стать причиной взрыва на территории Люблинского воеводства Польши. Об этом написал портал Vsegrad24 в соцсетях.

Польские СМИ сообщили ранее, что под Люблином упали ракеты, попав в зерносушилки. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий решил созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности.

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ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На месте происшествия находятся военные и представители прокуратуры.

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В Минобороны США прокомментировали падение ракет в Польше. Пентагон не смог указать точное происхождение снарядов. При этом польские СМИ пытались распространить информацию о том, что это якобы российские ракеты.

Ранее власти Белгородской области сообщили о гибели трех человек и трех пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских военных. ВСУ нанесли удар по жилому району.