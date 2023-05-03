Мир 03 мая 2023, 23:21 Атака на Кремль не останется без ответа. Россия даст отпор, и весь мир это понимает Политолог Курбанов: весь мир понимает, что Россия даст отпор и ответит на попытки атак РИА «Новости»

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В ночь на 3 мая Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Благодаря действиям российских военных и сотрудников спецслужб никто не пострадал, а дроны успешно нейтрализовали. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день посетил Финляндию, но возвращаться обратно пока не намерен — политик может отправиться в Германию. Связано ли его европейское турне со страхом попасть под ответ России и какие шаги предпримет РФ — в материале «360».

Дерзкая атака

О попытках удара Украины по Кремлю сообщили в пресс-службе президента. Действия сочли спланированной террористической акцией и покушением на Владимира Путина, проведенными накануне празднования Дня Победы. На мероприятии планируется присутствие иностранных гостей.

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«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Владимир Путин не пострадал, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент находился в резиденции в Ново-Огареве, ЧП не повлияет на график его работы.

Жители центра столицы слышали минувшей ночью громкие взрывы. Прибывшие на место спасатели и полицейские не обнаружили взрывных устройств. Позже появились кадры украинской атаки. На видео попал момент пролета беспилотника над Красной площадью. Он взорвался возле флагштока Сенатского дворца.

Реакция на ЧП

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что страна якобы не имеет никакого отношения к атаке на Кремль. По словам представителя украинского лидера, случившееся в Москве стало «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Об этом же заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк. Сам президент добавил, что ВСУ якобы «не атакуют Путина или Москву».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после атаки дронов заявил, что Владимир Зеленский встал в один ряд с международными террористами. Спикер нижней палаты отметил, что случившееся стало терактом в отношении президента Владимира Путина. Володин пообещал, что депутаты потребуют применить оружие, способное «уничтожить киевский террористический режим». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал устранить Зеленского.

РИА «Новости»

Отреагировали на попытку атаки и в ООН. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак призвал все стороны украинского конфликта не предпринимать шаги, которые способны усугубить кризис. Хак подтвердил, что члены организации уже ознакомились с озвученными Россией и Украиной позициями по этому вопросу. В США добавили, что ничего не знали о готовящейся отправке дронов.

Вечером СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ведомстве подчеркнули, что «киевский режим» попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина.

Европейское турне Зеленского

Когда в России обсуждали ночную атаку на Кремль, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с официальным визитом. Он встретился с местными политиками, но прибыл ради участия в саммите стран Северной Европы. Там его планы частично нарушил финский лидер Саули Ниинисте: он заявил, что республика не передаст ВСУ боевые самолеты, потому что нуждается в них сама.

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Позже выяснилось, что после завершения рабочей поездки в Финляндию Зеленский запланировал посещение Германии. В ряде СМИ предположили, что украинский президент просто боится возвращаться на родину из-за возможного ответа России на ночную атаку беспилотников. Однако визит в ФРГ оказался на грани срыва — по предварительным данным, публикация секретной информации «разочаровала» руководство Украины, и теперь планы придется пересматривать. Когда и куда отправится Владимир Зеленский в свете последних событий — большой вопрос.

Россия ответит на действия Украины

В последнее время западные СМИ подогревают ситуацию сообщениями о готовящемся украинском контрнаступлении, рассказал «360» политолог, член союза журналистов России, писатель Маис Курбанов. По его словам, Россию хотят запугать, но сделать это не получится — только за последнюю неделю российские военные уничтожили несколько военных натовских баз на Украине.

«Хотят сломать дух российского народа. Но они забыли — Россия уже не та, какой была после развала Советского Союза. Россия — страна, которая дает отпор всему миру, и это уже понимает не только [президент Украины Владимир] Зеленский, это понимает [президент США Джо] Байден, это понимают англо-саксы, и они знают, что в скором времени придется сесть за стол [переговоров] с Россией и принимать все условия, которые [она] будет диктовать им», — отметил специалист.

Курбанов добавил, что поставленные РФ условия станут самыми справедливыми в истории человечества, а люди во всем мире станут очевидцами этого.

Вечером 3 мая Владимир Зеленский покинул Финляндию. Куда направился его самолет — неизвестно.