Криминал 03 мая 2023, 21:40 СК завел уголовное дело по факту удара дронов по кремлевской резиденции Путина СК РФ: возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ударом БПЛА по резиденции Путина Pixabay

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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с попыткой нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Поручение о возбуждении уголовного дела дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Дело завели по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

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«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — сказано в сообщении СК.

В ночь на 3 мая Украина попыталась организовать удар по Кремлю. Для атаки использовали два БПЛА. Военные и сотрудники спецслужб вывели их из строя, в результате никто не пострадал.

В момент атаки беспилотниками по Кремлю президент России Владимир Путин находился в подмосковной резиденции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. График работы главы государства остался без изменений.