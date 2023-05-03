Власть 03 мая 2023, 15:16 Песков объяснил, почему направленные на Кремль беспилотники не задели бы Путина Пресс-секретарь Песков: Владимир Путин в момент атаки беспилотников находился не в Кремле Pxhere

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В момент атаки беспилотниками по Кремлю президент России Владимир Путин находился в своей подмосковной резиденции. График его работы после попытки покушения менять не стали, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Сегодня он работает в Ново-Огареве. <…> График президента продолжается без изменений», — заявил он.

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План публичных мероприятий с участием Владимира Путина, по словам Дмитрия Пескова, не меняли, как и намерение провести 9 мая парад Победы на Красной площади.

На Кремль в ночь на 3 мая направили два беспилотника, сообщили «Известия» со ссылкой на сообщение администрации президента. При помощи систем радиолокационной борьбы аппараты заметили и вывели из строя, упавшие обломки ничего не повредили. Нападение расценили как покушение на жизнь президента и пообещали принять ответные меры.

В Ново-Огареве Одинцовского городского округа находится государственная резиденция.