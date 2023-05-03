03 мая 2023, 14:39
Украина пыталась ударить по Кремлю ночью — пресс-служба президента
Пресс-служба президента России: Украина пыталась ударить по Кремлю в ночь на 3 мая
В ночь на 3 мая Украина попыталась организовать удар по Кремлю, рассказали в пресс-службе президента России. Там уточнили, что спецслужбы нейтрализовали два беспилотника, сообщил ТАСС.
Для атаки на Кремль использовали два БПЛА. Военные и сотрудники спецслужб вывели их из строя, в результате никто не пострадал, уточнили в пресс-службе российского лидера.
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Там добавили, что после случившегося Россия оставляет за собой право на ответные действия — где и когда это будет необходимо. Попытку удара в Кремле сочли спланированным терактом и покушением на Владимира Путина накануне празднования Дня Победы.
Глава государства не пострадал, уточнило агентство.
«В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — отметили в Кремле.
Несколько дней назад украинский беспилотник сбили в западной части Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что российские военные справляются с задачами эффективно и четко.
Кремль
Украина
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