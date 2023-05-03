Мир 03 мая 2023, 22:34 Зеленский заявил, что Украина не атаковала Кремль Президент Украины Зеленский: ВСУ не атаковали Кремль РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна не несет ответственности за ночную атаку беспилотников на Кремль. ВСУ ведет боевые действия только на своей территории. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Хельсинки. Его слова передал ТАСС.

«Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории. У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду», — сказал он.

Реклама

В администрации Зеленского ранее также сделали заявление, что Украина не имеет никакого отношения к отправке беспилотников.

В ночь на 3 мая Кремль попытались атаковать два дрона, но их вовремя вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Атаку власти и правоохранители рассматривают как покушение на жизнь президента Владимира Путина.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после отправки дронов не уже осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского.