Мир 03 мая 2023, 17:21 Визит Зеленского в Берлин оказался под угрозой срыва из-за раскрытия секретных данных о поездке T-online: слив информации о визите Зеленского в Берлин поставил поездку под вопрос Unsplash

Читать 360tv в

Публикация секретных данных о визите украинского президента Владимира Зеленского в Берлин поставила эту поезку под вопрос. В Киеве «сильно разочарованы» случившимся, сообщило немецкое издание T-online, сославшись на околоправительственные источники на Украине.

Собеседники портала отметили, что из немецких источников, «очевидно, преднамеренно была опубликована очень конфиденциальная информация», касающаяся безопасности пнанируемого визита.

Реклама

«Этот поступок безответственный, он может поставить под вопрос возможный визит украинского президента», — указал источник.

Немецкие СМИ со ссылкой на местную полицию распространили сведения о том, что Владимир Зеленский приедет в столицу Германии 13 мая по приглашению канцлера Олафа Шольца и также посетит Аахен, где получит премию Карла Великого. И, действительно, распространились некоторые данные об обеспечении безопасности визита. К примеру, о том, что для поиска возможной взрывчатки будут использовать собак, а номер Зеленского в отеле будут охранять при помощи снайперов. Обнародовалось даже название отеля — «Ритц-Карлтон».

А сегодня украинский президент прибыл на саммит в Финляндию.