Эксклюзив 03 мая 2023, 15:16 Звуки взрывов были слышны в центре Москвы в ночь атаки на Кремль — источник Источник «360»: полиция и МЧС ночью выезжали в центр Москвы из-за звуков взрывов Соцсети

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Очевидцы ночью, около 03:00, сообщали о звуках взрывов в районе улицы Земляной Вал в центре Москвы. Об этом рассказал источник «360».

Местные жители сообщили, что раздался хлопок, похожий на мощный взрыв петарды. Что именно взорвалось, никто уточнить не смог. На место выезжали полицейские и спасатели, взрывного устройства и разрушений не обнаружили.

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Сегодня стало известно, что этой ночью Украина организовала удар по Кремлю. Спецслужбы уничтожили два беспилотника. Никто не пострадал, а президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Неудавшуюся атаку расценили как спланированный теракт и покушение на президента России перед Днем Победы.

В пресс-службе главы государства заявили, что страна оставляет за собой право предпринять ответные действия тогда, когда это будет необходимо.