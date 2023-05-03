03 мая 2023, 19:53
Медведев призвал устранить Зеленского после атаки на Кремль
Зампред СБ Медведев: после атаки на Кремль Зеленского и его соратников нужно устранить
Сегодняшняя атака на Кремль толкает на крайние меры. Не остается никаких вариантов, кроме устранения президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал он.
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Медведев привел в пример Гитлера, напомнив, что он тоже не подписывал акт о капитуляции. На замену Зеленскому найдется сменщик, который сделает это, сказал политик.
Ранее стало известно, что ночью 3 мая кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина попытались атаковать два дрона. Беспилотники уничтожили системы радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. Эту атаку власти расценили как покушение на жизнь Путина.
В администрации украинского лидера сделали заявление, что Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию.
Владимир Зеленский
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Дмитрий Медведев
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