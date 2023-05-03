Власть 03 мая 2023, 19:53 Медведев призвал устранить Зеленского после атаки на Кремль Зампред СБ Медведев: после атаки на Кремль Зеленского и его соратников нужно устранить РИА «Новости»

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Сегодняшняя атака на Кремль толкает на крайние меры. Не остается никаких вариантов, кроме устранения президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал он.

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Медведев привел в пример Гитлера, напомнив, что он тоже не подписывал акт о капитуляции. На замену Зеленскому найдется сменщик, который сделает это, сказал политик.

Ранее стало известно, что ночью 3 мая кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина попытались атаковать два дрона. Беспилотники уничтожили системы радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. Эту атаку власти расценили как покушение на жизнь Путина.

В администрации украинского лидера сделали заявление, что Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию.