03 мая 2023, 20:12
ООН призвала стороны украинского конфликта не допустить эскалации
Представитель ООН Хак призвал не допустить эскалации украинского конфликта после атак БПЛА
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает стороны украинского конфликта воздержаться от действий, которые могут вызвать эскалацию обстановки. Так он прокомментировал попытку атаки Украины на Кремль в ночь на 3 мая, сообщил ТАСС.
По словам Хака, в организации в курсе об атаке беспилотников на Кремль. Руководство ООН ознакомилось и с заявлениями российских и украинских официальных лиц на эту тему.
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«Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — рассказал Фархан Хак.
Ночью 3 мая российские военные и представители спецслужб вывели из строя беспилотники, которые попытались атаковать Кремль. В пресс-службе президента сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, а Владимир Путин продолжит работать в намеченном графике. Попытку удара там назвали покушением на жизнь главы государства и спланированным терактом накануне Дня Победы.
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Беспилотники
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