Мир 03 мая 2023, 20:12 ООН призвала стороны украинского конфликта не допустить эскалации Представитель ООН Хак призвал не допустить эскалации украинского конфликта после атак БПЛА РИА «Новости»

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает стороны украинского конфликта воздержаться от действий, которые могут вызвать эскалацию обстановки. Так он прокомментировал попытку атаки Украины на Кремль в ночь на 3 мая, сообщил ТАСС.

По словам Хака, в организации в курсе об атаке беспилотников на Кремль. Руководство ООН ознакомилось и с заявлениями российских и украинских официальных лиц на эту тему.

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«Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — рассказал Фархан Хак.

Ночью 3 мая российские военные и представители спецслужб вывели из строя беспилотники, которые попытались атаковать Кремль. В пресс-службе президента сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, а Владимир Путин продолжит работать в намеченном графике. Попытку удара там назвали покушением на жизнь главы государства и спланированным терактом накануне Дня Победы.