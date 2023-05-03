Мир 03 мая 2023, 18:10 Киев заявил, что не причастен к атаке на Кремль Пресс-секретарь Зеленского сказал, что Киев не причастен к атаке беспилотников на Кремль Freepik

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Украина не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров, написал РБК.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», — сказал он.

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Никифоров добавил, что все имеющиеся силы и средства Киев якобы не направляет на атаку чужих территорий. Произошедшее пресс-секретарь назвал «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 Мая».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк тоже заявил, что Украине не причастна к атакам дронов на Кремль.

Звуки взрывов в центре Москвы были слышны 3 мая около 03:00. Позже стало известно, что спецслужбы уничтожили два беспилотника. Попытку удара в Кремле посчитали спланированным терактом и покушением на президента России Владимира Путина.

С 3 мая в столице запретили запускать беспилотники. Исключение сделали только для аппаратов, «необходимых для государственных нужд», но на и их полеты нужно будет получать разрешения.