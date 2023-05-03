Мир 03 мая 2023, 17:40 США не знали о готовящейся атаке на Кремль — СМИ Reuters: США никто не предупреждал о готовящейся атаке на Кремль Pxhere

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Американские власти никто не предупреждал о готовящейся атаке на Кремль. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на должностное лицо Соединенных Штатов.

«Мы все еще пытаемся подтвердить эту информацию. <…> Если что-то было, то не было никакого предупреждения», — подчеркнул чиновник.

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В пресс-службе президента России заявили, что ночью Украина попыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников. Два дрона сбили, никто не пострадал, а Владимир Путин в тот момент находился в своей подмосковной резиденции. На место выезжали спасатели и полицейские.

Попытку атаки расценили как террористический акт и покушение на главу государства. Россия оставила за собой право на ответные действия.

Депутат Госдумы Олег Морозов после случившегося призвал публично признать президента Украины Владимира Зеленского террористом и подчеркнул, что атака не должна остаться безнаказанной.