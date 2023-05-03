Мир 03 мая 2023, 12:44 Зеленского встретили в Финляндии Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит в Финляндию Flickr

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В Хельсинки с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретится с президентом Финляндии Саули Ниисте и примет участие в саммите стран Северной Европы и Украины, сообщила в Twitter канцелярия главы финского государства.

Около полудня 3 мая ведомство сообщило, что Владимира Зеленского приняли в Финляндии. Он приехал по приглашению коллеги. Темой двухсторонних переговоров станут оборона Украины, военная поддержка Финляндии, отношения между странами и глобальная геополитическая ситуация, затем президенты выступят на совместной пресс-конференции.

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Владимир Зеленский пообедает с премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пекка Хаависто, встретится со спикером парламента Петтери Орпо, а во второй половине дня примет участие в саммите. На него пригласили также первых лиц Норвегии, Швеции, Исландии и Дании. На саммите обсудят украинский конфликт, поддержку киевского режима странами Северной Европы, развитие его отношений с ЕС и НАТО.

Последние переговоры Саули Ниисте и Владимира Зеленского прошли в январе, когда президент Финляндии приехал в Киев. Ранее он заявил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.