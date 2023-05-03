Власть 03 мая 2023, 16:58 Володин назвал нападением на Россию теракт в отношении президента Спикер ГД Володин предложил признать киевский режим террористической организацией Pxhere

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами после приказов о совершение терактов, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких переговоров с украинским лидером быть не может.

Володин подчеркнул, что «киевский националистический режим» необходимо признать террористической организацией. Председатель Госдумы отметил, что Владимир Зеленский встал в один ряд с международными преступниками, отдавая приказы на совершение терактов.

Реклама

«Теракт в отношении президента — это нападение на Россию <…> Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин.

По его словам, украинский лидер прибегает к преступным методам — ядерному шантажу, убийству политических и общественных деятелей, диверсиям, подрывам гражданских объектов, а теперь и к покушению на президента России.

Ночью 3 мая Украина попыталась организовать атаку на Кремль. Российские военные нейтрализовали вражеские беспилотники, никто не пострадал.