Происшествия 03 мая 2023, 16:58 Появились новые кадры атаки беспилотника на Кремль Атака беспилотника на Кремль попала на еще одно видео

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Момент атаки одного беспилотника на Кремль попал на видео. Новые кадры с пролетом дрона опубликовал телеканал ТВЦ, оно появилось в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Судя по видео, беспилотник пролетел над всей Красной площадью со стороны храма Василия Блаженного. Лавируя около Спасской башни, дрон взорвался у флагштока Сенатского дворца. После этого на куполе произошел пожар.

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Как сообщил ТВЦ, между прилетами двух беспилотников прошло около 16 минут. Первый объект заметили примерно в 02:27 по московскому времени. Второй — около 02:43. Обломки последнего, предварительно, упали на территории Кремля.

Пресс-служба российского президента Владимира Путина подтвердила происшествие. По имеющейся информации, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию главы государства. Системы радиолокационной борьбы вывели из строя летящие БПЛА. Атаку уже назвали покушением на жизнь российского лидера. Путин не пострадал. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изменений в графике главы государства работы из-за происшествия не предвидится. Парад Победы на Красной площади 9 мая с участием Путина отменять не будут.