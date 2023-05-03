Мир 03 мая 2023, 22:56 Зеленский улетел из Финляндии в неизвестном направлении РИА «Новости»: президент Украины Зеленский вылетел из Финляндии в неизвестном направлении Freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский закончил свой визит в Финляндии. Однако на Украину он возвращаться на торопится. Как сообщило РИА «Новости», самолет из Хельсинки вылетел, но неизвестно, в какую страну направился.

«Ориентировочно в 20:50 по московскому времени кортеж прибыл к терминалу для частных самолетов столичного аэропорта», — передал корреспондент агентства.

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Данные местных СМИ эту информацию подтвердили. По словам журналистов, над аэропортом после прибытия Зеленского зависли сразу несколько вертолетов. Их подняли в воздух для безопасности.

Ранее пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров официально объявил, что на Украину делегация пока не собирается. Однако других подробностей он не раскрыл.

Также сегодня появилась информация, что Зеленский планирует посетить Германию. Ожидается, что визит состоится 13 мая. В Берлине его наградят Премией имени Карла Великого. Ее вручают тем, кто «проявил себя в заботе о Европе». Однако из-за того, что информация о поездке появилась в СМИ, ее могут отменить.