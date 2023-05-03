Мир 03 мая 2023, 18:09 Финляндия отказалась поставлять истребители Украине Ниинисте: Финляндия не будет поставлять Украине свои истребители piqsels

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Финляндия не готова передать свои истребители Украине. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, написал «Интерфакс».

По словам Ниинисте, у страны есть только старые самолеты Hornet. Для того, чтобы списать нынешний флот Финляндия должна получить заказанные F-35 — истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской фирмой.

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Президент также напомнил, что уже направил Украине 15 пакетов помощи, на подходе еще один.

При этом некоторые эксперты считают, что Запад уже устал содержать Киев. Страны больше не хотят направлять Украине баснословные деньги. Кроме того, они даже не видят результатов своей поддержки.

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно сделать выбор: мирные переговоры или продолжение боев. Сам эксперт признался, что не верит в успех ВСУ, потому что армии все равно не хватает вооружения и человеческих ресурсов.