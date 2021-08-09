Олимпиада с неприятным осадком. Российские спортсмены выступили без флага и гимна, но все равно не угодили судьям

Олимпиада-2020 закончилась. Несмотря на неприятные эпизоды и спорное судейство, российские спортсмены достойно выступили на соревнованиях. Атлеты смогли завоевать немало наград, хотя и соревновались без флага и гимна.

Олимпийские игры в Токио стали тяжелым испытанием для сборной России. Из-за санкций МОК российские спортсмены остались без гимна и флага своего государства — их заменили музыкой Чайковского и флагом Олимпийского комитета России. Тем не менее сборная России привезла домой 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Впервые за 25 лет Россия осталась без золота по художественной гимнастике. Многие считают, что это стало результатом нечестного судейства: падение ленты израильтянки Линой Ашрам никто в жюри словно и не заметил. Владимир Познер не исключил, что проигрыш россиянки мог быть продиктован политическими соображениями, а также личными симпатиями и антипатиями судей.

Телеведущий также заявил, что Россия сама виновата в отношении к себе в спортивном мире. Он добавил, что, когда допинговый скандал был раскрыт, российские власти все отрицали, врали и обманывали. Следствием этого могло быть второе место Дины Авериной, отметил Владимир Познер.

Дисквалификация и диверсия

Некоторых спортсменов, которые были единственными представителями своего вида спорта, дисквалифицировали или не допустили из-за положительного результата ПЦР-теста. Например, российский ходок Василий Мизинов был снят с дистанции. Но остальные нарушители продолжили соревноваться в спортивной ходьбе, написал сайт kp.ru.

Впервые в Олимпиаде были заявлены соревнования по каратэ. Единственная представительница России в этом виде спорта Анна Чернышева должна была выступать в весе до 55 килограммов. Однако результат теста на коронавирус, взятого у спортсменки уже в Японии, оказался положительным, и Чернышеву не допустили к соревнованиям.

В синхронном плавании от российских участниц неожиданно потребовали заменить купальники из-за принта с медведем. Когда российские спортсменки начали свое выступление, им дважды включили не ту фонограмму. Несмотря на это, синхронистки отлично выступили и завоевали золотую медаль.

Жюри для россиян

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина призналась «360», что у нее есть вопросы к судейству на Олимпиаде, особенно к оценкам спортивной и художественной гимнастики. Гимнастка уверена, что предвзятое отношение выражалось в итоговых оценках, которые ставило жюри российским спортсменам.

«Когда субъективность спорта и человеческий фактор присутствуют, всегда нужно оставаться начеку. У нас только одна возможность — подавать апелляцию на свою оценку, что мы и сделали, остальное зависело от судей. К сожалению, наш результат не изменился. Похоже, уже пора говорить о том, чтобы судьями были роботы», — сказала Светлана Хоркина.

Российская гимнастка Дина Аверина призналась, что не могла понять судейство: за те же элементы, которые хорошо оценивали раньше, в Токио просто не ставили оценки. Аверина сказала, что, несмотря на это, выходила выступать довольно спокойно, но чуда не произошло.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что Дина не проиграла, а выиграла. Но судейство на соревнованиях в Токио, по мнению заслуженного тренера России, было вопиющей несправедливостью.

«Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать», — сказала Ирина Винер-Усманова.

С этими словами согласилась и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Она заметила, что признание победителем спортсмена, который совершил ошибку, — это опасный прецедент в истории мирового спорта.

Олимпийская чемпионка напомнила, что спортсменов из художественной гимнастики невозможно обвинить в допинге. Но нашли другой метод воздействия, для которого использовали судей.

«Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — резюмировала решение судий Алина Кабаева.

Спортсмены вне политики

В течение Олимпиады неоднократно заводили разговоры о том, что и действующие спортсмены причастны к употреблению допинга. Некоторые зарубежные атлеты, политики и представители СМИ заявляли, что им не место на Играх, но таких все же было меньшинство.

Фехтовальщица, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы Софья Великая призналась «360», что не готова говорить за всех спортсменов, но лично она предвзятого отношения со стороны других атлетов не ощутила. Большинство участников на практике демонстрировали, что спорт вне политики.

«Дело в том, что у нас давно не проводилось международных соревнований и все настолько были счастливы участвовать в Олимпийских играх, что думали только о победе. Для всех это было настолько волнительно, что многие спортсмены, лидеры в своих видах спорта, даже проиграли свои бои», — рассказала Софья Великая.