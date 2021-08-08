Олимпийцы привезут в Россию 71 медаль. Вспомним главные победы и разочарования Игр

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Токио в медальном зачете заняли пятое место и третье — по количеству наград. В копилке сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. На этих международных соревнованиях российские олимпийцы выступали без государственного флага и гимна. Несмотря на давление, спортсмены одержали свои победы, а в спортивной плеяде звезд появились новые имена, которые запомнятся надолго.

Итоги Олимпиады

Проведенный перед началом Олимпиады опрос ВЦИОМ показал, что россияне не знают имен спортсменов, которые представят их страну на Играх. Но по итогам завершившихся соревнований появились новые спортивные звезды.

Спортсменка из Омска 24-летняя Виталина Бацарашкина заработала на Олимпиаде в Токио три медали. Два золота она выиграла в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанциях 10 и 25 метров. Серебро молодая спортсменка получила вместе с коллегой Артемом Черноусовым в миксте по стрельбе из пистолета с 10 метров.

Два золота в индивидуальных соревнованиях в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров получил пловец Евгений Рылов. В первый раз ему не дали выйти на награждение в маске с котом, но он не остановился и заработал вторую золотую медаль.

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье. В продолжение соревнований Аблязин заработал серебро в опорном прыжке, а Нагорный получил две бронзовые медали за выступление на перекладине и в индивидуальном многоборье.

Не отстала от мужчин женская сборная по спортивной гимнастике. Спортсменки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова тоже завоевали золото в командном многоборье.

Всех удивила команда российских тхэквондистов. Все четыре спортсмена добрались до медалей. Максим Храмцов и Владислав Ларин выиграли золотые медали, Татьяна Минина — серебряную награду, а Михаил Артамонов стал бронзовым призером.

Впервые за девять лет Россия получила олимпийское золото в соревнованиях по легкой атлетике. Его принесла Мария Ласицкене, взяв в прыжке высоту два метра и четыре сантиметра.

Проявившая себя еще на Играх в Рио команда российских фехтовальщиц принесла в копилку сборной шесть медалей: три золота, два серебра и одну бронзу. Награды заработали рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и саблистки Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова.

Наибольшее количество золотых медалей российские спортсмены завоевали в борьбе. Золото получили вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев. В греко-римской борьбе золото на счету Мусы Евлоева.

Российские спортсмены в медальном зачете уступили сборным США, Китая, Японии и Великобритании. По количеству золотых медалей сборная Олимпийского комитета России обошла результат Игр в Рио, где главных призов было только 19.

Яркие победы

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала назвала общее количество наград и медальный зачет российской команды на Играх в Токио предсказуемым результатом. В беседе с «360» она заявила, что еще перед поездкой спортсменов в Японию все настраивались на такие результаты.

«Мы понимали, что наш результат — это третье-пятое место. Примерно на это и был настрой весь. По количеству медалей мы третьи. Не хватило чуть-чуть нам до четвертого места. Но при этом было много ярких побед», — заявила она.

Светлана Журова отметила, что многих медалей Россия ждала от своих спортсменов очень долго. Она отметила победы мужской и женской сборных по спортивной гимнастике, взявших золото в многоборье.

Я внимательно следила, но не скажу, за кого больше болела в противостоянии Софии [Поздняковой] и Софьи [Великой] в финале фехтовального турнира. У нас две медали, и кто из них достойнее золота, не скажешь», — отметила Светлана Журова.

Она призналась, что до мурашек болела за легкоатлетку Марию Ласицкене, ставшую олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

«Она достойна этого золота, представляя лицо всей российской легкой атлетики вместе с Анжеликой Сидоровой, которая взяла серебро. Мы не забрали больше медалей, потому что там не было наших спортсменов. Это моя боль. Выиграть командный зачет Олимпийских игр без легкой атлетики невозможно», — подчеркнула Журова.

Она рассказала, что ее восхитили пловцы, победившие американцев в соревнованиях на спине и возмутившие их этой победой.

«На самом деле много побед, если начнешь перечислять все, то будет удивительный огромный список. Было очень много интересных поединков, событий и выступлений. Ребята большие молодцы», — подчеркнула Журова и добавила, что спортсмены сделали максимум возможного.

Неожиданные провалы и разочарования

Светлана Журова заявила, что главным разочарованием Олимпийских игр в Токио стали не спортсмены, а судьи на соревнованиях по художественной гимнастике. На этих соревнованиях Дина Аверина получила серебро, а ее сестра Арина даже не вошла в список призеров.

«Буквально за три дня до завершения Игр <…> у меня было устойчивое неприятное ощущение, что в гимнастике не дадут завоевать эти медали, потому что тогда мы точно обгоним Великобританию. <…> Может быть, это моя излишняя теория заговоров, но по тому, как судили наших девочек, у меня сомнений все меньше и меньше», — отметила депутат.

Она добавила, что повлиять на ситуацию в медальном зачете могли команды по гандболу и волейболу. Отдельно Журова подчеркнула, что переживала за пловчиху Юлию Ефимову, которая тоже могла завоевать награду.

Неожиданным провалом Журова назвала выступление российских дзюдоистов. Она подчеркнула, что команда очень сильная, но что-то пошло не так.

«Я переживала за дзюдо, потому что это тоже наши потерянные медали, где мы могли завоевать и сегодня могли говорить о третьем общекомандном месте. К сожалению, есть неожиданные провалы. Это один из них», — заявила депутат. Она подчеркнула, что по тем видам спорта, где результаты могут быть лучше, обязательно сделают выводы.

Подводя общий итог выступления российских спортсменов на Олимпийских играх, Светлана Журова отметила, что сборная выступила отлично с учетом тех условий, которые были. Она пояснила, что отсутствие национального флага и гимна привело к сокращению числа болельщиков.

«Поддерживать наших спортсменов начали, только когда увидели, что все же победы есть. Здесь, думаю, у многих изменилось отношение к этой ситуации. Все поняли, что наши спортсмены на Олимпиаде выступают ярко и побеждают», — пояснила она.

Светлана Журова напомнила, что следующие Олимпийские игры пройдут через три года, а значит, времени на подготовку будет меньше. В новую сборную войдут спортсмены, для которых Токио стал первым опытом, а также те начинающие атлеты, которые впечатлились их победами, проведенными под давлением. Все это воодушевит следующие поколения спортсменов побеждать, несмотря на препятствия.