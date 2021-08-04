Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли в синхронном плавании в дуэтах на Олимпиаде. Это 14-я победа на Играх для российской команды.

В финале соревнований спортсменки показали произвольную программу «Пауки». Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории — сегодня она завоевала свое шестое олимпийское золото. По пять золотых медалей ранее выиграли Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. Они уже завершили свою карьеру.

Ромашина сообщила, что эти Игры станут для нее последними.

«У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я немолода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный!» — рассказала прославленная синхронистка РИА «Новости».

После победы Ромашиной и Колесниченко в копилке сборной ОКР появилась 14-я золотая медаль.